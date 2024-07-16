Bugün İran Kerbela Şehitleri için yas tutuyor

Bugün Hicri takvimine göre 10 Muharrem 1446, (16 Temmuz 2024) Aşura günüdür. Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yakınının Muharrem ayının onuncu günü olan "Aşura Günü"nde Kerbela'da şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor.

Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi'nde matem merasimi

Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) şehadet yıl dönümü dolayısıyla İran'ın kutsal Meşhed kentinde matem merasimi düzenlendi.

Tüm İran'da Aşura öğle namazı kılındı

İran’ın dört bir yanında Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitleri için Aşura öğle namazı kılındı.

İran'dan Aşura Günü mesajı: Gazze'ye destek olalım

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı üzerinden Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Aşura günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin Kerbela’da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle taziye dileğinde bulunan Kenani, ''Aşura gününde mazlum Filistinli çocuklara ve kadınlara destek olalım, İsrail'in şeytani ve terörist kimliğini ve bu rejimin cani destekçilerini utandıralım.'' dedi.

Pezeşkiyan’a Hz. İmam Hüseyin (a.s) türbesinin bayrağı hediye edildi

Tahran’daki İmam Hasan Müctebi (a.s) Camisi’nde düzenlenen Aşura günü matem törenine katışan Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’a Hz. İmam Hüseyin (a.s) türbesinin bayrağı hediye edildi.

Çamur sürme merasimi

İran'daki ırklardan biri olan Lorlar her yıl olduğu gibi bu sene de başkent Tahran'ın Ferdevs Caddesi'nde Aşura günü "Çamur sürme" merasimi düzenledi.

Lor halkı, Hazreti Hüseyin'in (a.s) acısını hatırlamak için Gil-mali adı verilen törende kendilerini çamurlu suya batırıyor, baştan ayağa çamur süren insanlar, Aşura günü öğle vaktine kadar yas tutuyorlar.

Kutsal kent Meşhed'de Aşura Matemi

Şehitlerin önderi Hz. İmam Hüseyin'nin şehit edilişinin yıl dönümü olan Muharrem'in onuncu gününde kutsal kent Meşhed'de bulunan İmam Rıza Türbesi'nde yüzlerce Ehlibayt aşığı töreni düzenlemek için toplandı.

Tebriz'deki tarihi kapalı çarşıda Aşura matem töreni

Tebriz Kapalı Çarşısı'nda geleneksel Aşura günü matem merasimi düzenleniyor.

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