İran’dan UAD'nin kararına ilişkin açıklama

Uluslararası Adalet Divanı’nın kararını değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ''Bu karar, uluslararası toplumun İsrail rejiminin yasa dışı ve suç niteliğindeki eylemlerine yönelik duyduğu derin endişeyi yansıtıyor.’’ dedi.

Kenani, ''İran, masum Filistin milletinin kendi kaderini tayin etme hakkının çocuk katili İsrail rejiminin kurulmasından bu yana sürekli olarak ihlal edildiğine inanmaktadır ve hak ilhalleri belirli bir süre için değildir.’’ ifadesini kullandı.

Abluka altındaki Gazze'de yaşanan katliamlara tepki gösteren Kenani, ''Gazze'de son birkaç ayda işlenen soykırım, insanlık ve savaş suçlarıyla Filistin milletinin kendi kaderini tayin etme hakkı ihlal edilmiştir.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Zulme uğrayan Filistin milletinin haklı olduğuna ilişkin yüzlerce uluslararası karar çıktığına değinen Kenani, "Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun, Siyonist Rejim’in liderlerinden hesap sorması ve Siyonistlerin Filistin milletine yönelik saldırganlığına ve Filistin topraklarının hukuka aykırı işgaline son verilmesi için pratik adımlar atması gerekiyor.’’ açıklamasını yaptı.

Nasır Kenani, ''İşgal edilmiş Filistin'deki mevcut hukuk dışı duruma son verecek en etkili çözüm Filistinli Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin katılımıya bir referandum düzenlenmesidir.’’ diye konuştu.