Kenani: “Yok olmak” Siyonist rejimine en yakın ve son durak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik yaklaşık 10 ay süren vahşi saldırısında yaklaşık 8600 öğrenci ve 500'den fazla öğretim elemanının şehit edildiğini söyledi.
Kenani “Mültecilerin sığındığı okullar ve eğitim binaları Siyonist rejiminin terör ordusunun sahte iddialarla savaş hedefi olmuş durumda” dedi.
Kenani’nin sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
“Siyonist rejimin Gazze’nin El Zeitoun bölgesindeki "El-Falah Okulu"na düzenlediği saldırı sonucu onlarca kişi şehit düştü.
İsrail apartheid rejiminin cani liderleri ve onların batılı destekçileri, bu suç eylemlerinin hiçbirinin sabırlı ve dirençli Filistin halkına karşı yaptıkları stratejik başarısız eylemlerin telafi edemeyeceğini bilmelidir.”
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