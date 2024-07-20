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20 Tem 2024 14:34

Kenani: “Yok olmak” Siyonist rejimine en yakın ve son durak

Kenani: “Yok olmak” Siyonist rejimine en yakın ve son durak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Ayakta kalabilmek için suç işlemekten başka hiçbir şeyi olmayan bir rjimin son durağı“Yok olmaktır” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik yaklaşık 10 ay süren vahşi saldırısında yaklaşık 8600 öğrenci ve 500'den fazla öğretim elemanının şehit edildiğini söyledi.

Kenani  “Mültecilerin sığındığı okullar ve eğitim binaları Siyonist rejiminin terör ordusunun sahte iddialarla savaş hedefi olmuş durumda dedi.

Kenani’nin sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Siyonist rejimin Gazze’nin El Zeitoun bölgesindeki "El-Falah Okulu"na düzenlediği saldırı sonucu onlarca kişi şehit düştü.

İsrail apartheid rejiminin cani liderleri ve onların batılı destekçileri, bu suç eylemlerinin hiçbirinin sabırlı ve dirençli Filistin halkına karşı yaptıkları stratejik başarısız eylemlerin telafi edemeyeceğini bilmelidir.”

News ID 1918655

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