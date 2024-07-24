İran'dan BM'ye Yemen mektubu

İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İsrail'in Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırıya ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne mektup yazdı.

Mektupta, "Mevcut mektup, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22 Temmuz 2024 tarihinde "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" (S/PV.9691) gündemi kapsamında yapılan halka açık toplantısı nedeniyle gönderiliyor. Bu toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa temsilcileri bir kez daha Güvenlik Konseyi kürsüsünü kullanarak İran İslam Cumhuriyeti'ne asılsız suçlamalarda bulundu. Liderleri ve yetkililerinin elleri masum Filistin halkının kanına bulanmış işgalci İsrail rejiminin temsilcisi de İran aleyhine yalan ve yanlış bilgiler yayınladı. İran İslam Cumhuriyeti, bu toplantıda kendisine yöneltilen tüm asılsız suçlamaları şiddetle kınıyor ve bu iddiaları reddetmektedir. İran ayrıca, 23 Temmuz 2024'te "Ortadoğu'daki durum" (S/PV.9692) gündemiyle düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin toplantısında ABD temsilcisinin Yemen'deki duruma ilişkin tekrarlanan ve asılsız suçlamalarını da şiddetle reddediyor." ifadelerine yer verildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nin mektubunda ayrıca, "Bu tür suçlamaların amacı, uluslararası kamuoyunu bölgedeki mevcut durumun temel nedenlerinden uzaklaştırmaya ve bu rejimin devam edebilmesi ve suçlarını ve haklı çıkarabilmesi için İsrail rejimini desteklemeye yönelik kinci bir girişimdir. İran İslam Cumhuriyeti, İsrail rejiminin 20 Temmuz 2024'te Yemen'in Hudeyde limanına yönelik sivilleri ve kritik altyapıyı hedef alan terör saldırılarını ve saldırgan eylemlerini şiddetle kınıyor. Yemen'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun ağır ihlali sayılan bu tür yasa dışı eylemler, meşru savunma başlığı altında veya Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında haklı gösterilemez. Güvenlik Konseyi, İsrail rejiminin bu korkunç suçunu şiddetle kınamalıdır." denildi.