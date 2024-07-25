İran Yemenli gruplar arasında sağlanan anlaşmadan memnun

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran'ın Yemenli gruplar arasında ekonomik gerginliğin azaltılması amacıyla imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Kenani, ''İran İslam Cumhuriyeti, ekonomik baskıları azaltan, Yemen'e yönelik hava, deniz ve kara ablukasını kaldıran her türlü anlaşmanın Yemen halkının lehine olduğuna ve bu anlaşmanın ülkede istikrarın sağlanmasına yol açacağına inanıyor.'' dedi.

Bölgesel krizlerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Kenani, ''En kısa sürede Yemen'le ilgili kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasını umuyoruz.'' diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in ofisinden dün yapılan açıklamada Yemenli grupların bankacılık ve hava yolları sektörlerinde gerilimi azaltmak amacıyla bazı önlemlerin alınması yönünde anlaştıkları belirtilmişti.

Yemenli grupların BM Ofisine iletilen metinde "tarafların bankalara karşı aldıkları kararlar ve uygulamaları iptal ettiklerini bildirdikleri" kaydedildi.

Söz konusu anlaşma gereği, Sana ile Ürdün arasında uçak seferlerinin yeniden başlayacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edilmişti.