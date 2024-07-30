Yeni cumhurbaşkanı halka hizmet için elinden geleni yapmalı

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Pezeşkiyan'ın yemin töreninde konuştu.

Ejei, konuşmasının başında helikopter kazasında şehit olan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililer ve aynı zamanda Şehit General Kasım Süleymani'yi saygıyla yad etti.

Eski Cumhurbaşkanı Reisi'nin şehadetinin ardından kötü niyetli tarafların ülkede fitne yaratmaya çalıştığına dikkati çeken Ejei, ''Allah'a hamdolsun ki, Cumhurbaşkanlığı seçimleri güvenli ortamda yapıldı.'' dedi.

Yeni cumhurbaşkanı'nın halka hizmet için elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Ejei, ''Cumhurbaşkanı, ülke sınırlarının yanı sıra siyasi, ekonomik ve kültürel bağımsızlığının korunması konusunda her türlü tedbiri almaktan çekinmemelidir. Bu sorumluluk çok ağırdır.'' diye konuştu.