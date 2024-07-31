Kassam Tugayları'ndan Heniyye suikastına tepki

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Heniyye'ye, İran'ın başkentinin kalbinde düzenlenen canice suikast; savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olaydır. Düşman, saldırı çemberini genişleterek, direniş liderlerine çeşitli alanlarda suikastlar düzenleyerek ve bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal ederek yanlış hesap yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Narsisizmin, Binyamin Netanyahu'yu "kör ettiği" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Netanyahu'nun, "işgalcileri uçuruma sürüklediği, çöküşlerini ve Filistin topraklarından sonsuza dek yok olmalarını" hızlandırdığı savunuldu.

Açıklamada, "Artık bu siyonist ahlaksızlığa son verilmesinin, bu azgın düşmanın dizginlenmesinin, onun ortalığı karıştıran elinin kesilmesinin, saldırganlığından caydırılmasının zamanı gelmiştir. Düşmanın çeşitli alanlarda devam eden suçları nedeniyle tüm bölge ülkeleri ve halkları için tehlike çanları çalmaktadır. (Haniye suikastı), Filistin direnişini desteklemek için herkesi harekete geçirmelidir zira Filistin, tüm ümmetin ileri savunma hattıdır." ifadelerine yer verildi.