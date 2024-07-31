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31 Tem 2024 14:50

Malezya, Heniyye'nin suikastını şiddetle kınadı

Malezya, Heniyye'nin suikastını şiddetle kınadı

Malezya Başbakan Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasını şiddetle kınadığını açıkladı.

Malezya, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı şiddetle kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından, suikasta ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Filistin yönetimi ve halkına en derin taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanılarak, Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması şiddetle kınandı.

Malezya'nın Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, suikast hakkında kapsamlı soruşturma yapılması gerektiği kaydedildi.

Malezya Başbakanı'ndan kınama

AA'nın haberine göre Malezya Başbakan Enver İbrahim de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Heniyye'nin suikastını şiddetle kınayarak suikastı "en iğrenç türden bir cinayet" olarak niteledi.

Enver, "Bu trajedinin, halihazırda çok büyük acı ve zorluklara maruz bırakılmış Filistin halkı için ne anlama geleceği konusunda derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

News ID 1918969

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