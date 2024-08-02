  1. İran
2 Ağu 2024 14:41

İran, Venezuela'ya yönelik her türlü dış müdahaleye karşı

İran, Venezuela'ya yönelik her türlü dış müdahaleye karşı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İran'ın Venezuela'ya yönelik her türlü baskıya ve dış müdahalaya karşı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran, ulusların kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde Venezuela halkının oy ve tercihine saygı gösterilmesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Şartı başta olmak üzere uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler çerçevesinde hükümetlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, Venezuela halkı ve hükümetine dayanışma ve sıkı destek verdiğini ilan ediyor ve bu ülkenin iç işlerine her türlü dış baskıya ve müdahaleye karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

Kenani'nin paylaşımında ayrıca, "İran, Venezuela'nın anayasa çerçevesinde halkının temel haklarını korumak ve garanti altına almak için gerekli kapasite ve iradeye sahip olduğuna inanıyor" ifadesine yer verildi.

News ID 1919024

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler