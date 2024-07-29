İran'dan Maduro'ya tebrik mesajı

İran'ın Karakas Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X üzerinden, Venezuela’da Cumhurbaşkanı seçilen Maduro'yu seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

İran Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güvenli, barışçıl, şeffaf, demokratik ve rekabetçi koşullarda halkın geniş katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı Venezuela halkını ve yeniden seçilen Nicolás Maduro'yu kutluyoruz. Yaşasın Venezuela! Yaşasın İran!” ifadelerine yer verildi.

Nicolas Maduro oyların yüzde 51'ini alarak üçüncü kez Venezuela’nın cumhurbaşkanı seçildi.

Leyla Ferahani