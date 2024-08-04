İranlı kadın tekvando hakemi Paris'te

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tekvando müsabakaları 7 Ağustos Çarşamba günü başlayarak dört gün sürecek. Buna göre, bu maçlarda hakemlik yapmak üzere seçilen İranlı tekvando hakemi Masume Bakıri, bugün Fransa'ya gitti.

Olimpiyat Oyunları'ndaki jüri üyeleri arasında İran Tekvando Federasyonu'dan ilk kez bir kadın hakem yer alıyor. Daha önce Mercan Teymuri, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Paralimpik Oyunlarında hakemlik yapması için davet edilmişti.

Dünya Federasyonu tarafından Olimpiyat antrenman kampına davet edilen Bakıri, çok az hata yapan tekvando hakemleri arasında yer alıyor.