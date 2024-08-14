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14 Ağu 2024 09:00

Altun: Mescid-i Aksa'ya yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz

Altun: Mescid-i Aksa'ya yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından siyonist rejim sözde polisinin Mescid-i Aksa’nın avlusuna düzenlediği saldırıyı kınadı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün gücünü dünyanın sessizliğinden alan israil polisinin gözleri önünde binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesini, saldırmasını şiddetle kınıyoruz.

Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz. Kan ve provokasyondan beslenen israile karşı tüm insanlığı güçlü bir ses vermeye, ahlak ve vicdan sahibi herkesi, Aksa’nın çığlığını duymaya davet ediyoruz. Sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Yüreklerimizi birleştirip barbarlığa 'dur' demeliyiz.

Öte yandan bilinmesini isteriz ki insan haklarını, uluslararası hukuku hiçe sayarak yaşlı, kadın, çocuk on binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden işgalci israil, er ya da geç hesap verecek. Yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Şartlar ne olursa olsun Filistin halkının yanında duracağız, haklı davalarına sonuna kadar destek olacağız."

News ID 1919306

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