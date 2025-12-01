Keleyber; İran'ın doğa turizminde büyük ufuklara sahip küçük bir şehir

Mehr Haber Ajansı: Keleyber, İran'ın doğu Azerbaycan bölgesinde, Arasbaran ormanlarının eteklerinde yer alan, doğal güzellikleri ve bozulmamış doğasıyla dikkat çeken bir kasabadır. Yaklaşık 10 bin nüfuslu bu şehir, son yıllarda doğaseverler ve huzurlu bir tatil arayanlar için popüler bir destinasyon haline gelmiştir.

Ulaşım Yolları

Keleyber'e ulaşım oldukça kolaydır:

Karayolu: Tebriz-Ahar güzergahı ile ulaşmak en yaygın yol olup, yaklaşık 2-3 saat sürer. Yolun büyük bir kısmı Arasbaran dağlarından geçmektedir.

Havayolu: En yakın havalimanı Tebriz Havalimanı'dır. Oradan taksi veya otobüsle Keleyber'e ulaşabilirsiniz.

Demiryolu: Tebriz veya Culfa'ya trenle gidip ardından karayoluyla devam etmek, ekonomik bir seçenek sunar.

Konaklama ve Yaşam Tarzı

Son on yılda Keleyber'de birçok ekoturizm tesisi açılmıştır. Bu tesisler, yerel mimari, ev yapımı yemekler ve sıcak misafirperverlik sunarak ziyaretçilere Arasbaran'ın kalbinde yaşama hissi vermektedir. Ayrıca şehir otelleri ve pansiyonlar da mevcuttur; ancak ekoturizm daha otantik bir deneyim sunar.

Seyahat İçin En İyi Mevsim

İlkbahar ve yaz, çiçek açan ormanlar ve şelalelerle dolu; sonbahar ise renk cümbüşü ile ziyaretçileri cezbetmektedir. Kış ayları ise doğa tutkunları için muhteşem bir deneyim sunar.