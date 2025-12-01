Fidan'ın Tahran ziyareti İran gazetelerinde nasıl yer aldı?

Mehr Haber Ajansı: Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Tahran'a geldi. Fidan, burada İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı Muhamned Bakır Galibaf ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

Görüşmelerde bölgesel işbirliğine vurgu yapılırken, İsrail'in ortak bir tehdit olduğu da belirtildi. Bu, 12 günlük savaştan sonra bir Türk heyetinin İran'a gerçekleştirdiği en önemli ziyaret olarak öne çıkıyor.

Hakan Fidan'ın Tahran gezisi, İran gazetelerinde geniş bir yer buldu.

Kudüs: Tahran'dan Ankara ve Riyad yoluyla bölgesel mesaj

Hakan Fidan ile aynı günde Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Suud bin Muhammed El-Sati'nin görüşmelerine dair Kudüs gazetesinde yer alan habere göre, Tahran, Ankara ve Riyad aracılığıyla bölgesel mesajlar göndermektedir.

Rüzgar: Tahran'da hassas görüşme

Rüzgar gazetesi ise Fidan-Erakçi örüşmesini hassas görüşme olarak manşetine taşıtdı. Gazete Erakçi'nin basın toplantısındaki şu sözlerine yer verdi:

"Bugünkü görüşmelerde, iki ülke cumhurbaşkanlarının başkanlık edeceği 9. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının Tahran’da düzenlenmesine ilişkin hazırlıkları ele aldık. Umarız bu toplantı yakında gerçekleşir"

Donyaye Egtesat: Fidan'ın Tahran'daki misyonu

Donyaye egtesad gazetesi şöyle yazdı: Kış mevsiminin arifesinde Tahran, iki komşusu ve geleneksel rakipleri Suudi Arabistan ve Türkiye'den önemli diplomatik görüşmelere ev sahipliği yaptı. İran, komşuları, özellikle de BAE, Türkiye, Irak, Pakistan ve Suudi Arabistan nezdinde özel bir yere sahip olup, son dönemde İranlı yetkililerin bu ülkelere ziyaretlerinin yoğunlaşması da, bu hükümetlerin yeni bölgesel koşullarda Tahran için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Armane Melli : Tel Aviv'in caydırılması için bölgesel tedarıkatı

َArmane Melli gazetesi de Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkilinin aynı zamanda İran ziyaret etmesini "İsrail eylemlerine karşı bölgesel bir caydırıcılık yaratma girişimi ve ardından İran ile ABD arasında arabuluculuk amacıyla diplomatik görüşmelerin sürdürülmesi." olarak yorumladı.