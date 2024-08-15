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15 Ağu 2024 11:07

Erbain ziyaretçilerinin Şelemçe kapısından geçişi sürüyor

Erbain ziyaretçilerinin Şelemçe kapısından geçişi sürüyor

Ehl-i Beyt aşıklarının Huzistan eyaletindeki Şelemçe Sınır Kapısı'ndan Kerbela'ye geçişleri sürüyor.

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News ID 1919350

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