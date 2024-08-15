https://tr.mehrnews.com/news/1919350/ 15 Ağu 2024 11:07 News ID 1919350 Video Video 15 Ağu 2024 11:07 Erbain ziyaretçilerinin Şelemçe kapısından geçişi sürüyor Ehl-i Beyt aşıklarının Huzistan eyaletindeki Şelemçe Sınır Kapısı'ndan Kerbela'ye geçişleri sürüyor. indir 7 MB News ID 1919350 کپی شد İlgili haberler Erbain ziyaretçilerinin Temerçin Kapısı'ndan Irak'a geçişi sürüyor Pakistanlı Erbain ziyaretçileri Rimdan sınır kapısında Mehran kenti havadan görüntülendi Erbain Yürüyüşü etkinliğinin güvenliğini sağlamaya hazırız Erbain ziyaretçileri sınır kapılarından geçmeye devam ediyor Ekler İran Erbain Erbain yürüyüşü Erbain 2024
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