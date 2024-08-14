Erbain ziyaretçilerinin Temerçin Kapısı'ndan Irak'a geçişi sürüyor

Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yakınının Kerbela'da şehit edilişlerinin 40'ıncı günü olan Erbain Matem Günü'nün yaklaşmasıyla Ehl-i Beyt aşıkları Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran arasındaki Temerçin Sınır Kapısı üzerinden Kerbela’ya doğru hareket etmekte.

İran ile IKBY arasında Pervizhan, Başmak ve Temerçin sınır kapıları bulunuyor.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir. Ehlibeyt aşıkları, Erbain günü matem ve yas tutarak sokaklara dökülmektedirler.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.