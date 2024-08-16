Erbain Yürüyüşünde Filistin Çadırı: Özgürlük Çağrısı

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain Yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören dünyanın en büyük kutsal törenlerindendir.

Erbain "Filistin" için bir platform

Son yıllarda Erbain Yürüyüşü etkinliği büyük bir coşkuyla yapılıyor.Erbain, zihinleri siyasal İslam'ın doğasına doğru yöneltmek için eşsiz bir fırsattır.

Bu etkinlikte ön planda tutulması gereken önemli konulardan biri de "Filistin"dir. Filistin meselesinin dini, insani ve insan hakları mahiyeti nedeniyle Erbain Yürüyüşü sırasında anlatılabilir.

Erbain günlerinde Filistin meselesine odaklanmanın İslam dünyasının birliği, Filistinlilere ve Sünnilere yönelik bazı görüşlerin değişmesi, Sünnilerin dikkatinin Erbain’ın büyüklüğüne çekilmesi gibi faydaları olabilir.

Erbain yürüyüşünde dikkatleri Filistin'e çevirmek önemlidir. Filistin meselesini doğru anlayanlar, Filistin davasının İslam dünyasının birinci meselesi olduğunu kabul eder. İslam düşmanlarını mağlup etmenin anahtarı Filistin meselesidir.

Bunun nedeni ise İslam ülkesi Filistin'in işgal edilmesidir. Siyonistler bu ülkeyi halkının elinden aldılar. Ayetullah Hamanei'nin dediğine göre mesele bir köyü, bir şehri gasp etmek değil; Düşman bu bölgedeki ülkelerin güvenliğini bozmak için bir ülkeyi gasp etmiş, üs haline getirmiş; Kanserli tumor ile mücadele edilmel.

Erbain Yürüyüşünde Filistin Çadırı

Erbain etkinliklerinin popülerliğ nedeniyle Filistin davası Müslümanlar arasında yayılabilir. Kudüs'e 833 kilometre uzaklıktaki Nida-i Aksa çadırı da bunun için kurulmuştur.

İranlı ve Iraklı aktivistlerin de aralarında bulunduğu bir grup Filistinli akademisyen ve aktivistin işbirliğiyle kurulan Nida-i Aksa , Erbain ile Filistin arasında bağ kurmakta başarılı olmuştur.

Bu çadırın açılışı, geçen sene 12 Safar (29 Ağustos) günü Kerbela'da onlarca Filistinli, Iraklı, İranlı ve 61 Şii ve Sünni alimlerin katılımıyla "Nida-i Aksa" adlı bir konferansla gerçekleştirildi. Bu konferansa katılanlar, Siyonist İsrail ile normalleşmeye karşı görüşlerini dile getirdi.

Nida-i Aksa, İslam birliğinin kokusunun ve düşmana karşı zafer umudunun hissedildiği bir çadırdı. Burada ünlü Filistinli alimler Erbain ziyaretçilerine hizmet sunuyor, Kerbela şehidi Hazreti İmam Hüseyin'i (a.s) örnek alan Filistinli şehitlerin tanıtımı yapılıyor, Filistin ilahilerinin farklı dillerde canlı icrası yapılıyor, Siyonistlerin Filistin işgali şiirlerle anlatılıyor ve en önemlisi genç Iraklılar ve İranlılar Filistinlilerle yakından sohbet edebilir.

Nida-i Aksa'nın hoş tasarımı, ziyaretçilerine Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme ve dua etme hissi veriyor. Bu çadırın Erbain Yürüyüşü etkinliğinin ikinci yılındaki dikkat çeken çalışmalarından biri, 815 numaralı çadırdan 833 numaralı çadır arasında Filistin'e dönüşü canlandırmaktır.

Nida-i Aksa çadırının sunduğu hizmet ve aktiviteler Arap ve İran medyasında geniş yankı bulmuştur.