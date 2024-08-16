İmam Hüseyin dünyadaki adalet arayanlar için ilham kaynağıdır

Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yakınının Kerbela Çölü'nde şehit edilişlerinin yıldönümünün 40'ıncı günü olan Erbain gününde Hz. İmam Hüseyin'nin (a.s) Kutsal Türbesi'ni ziyaret etmek isteyen Ehl-i Beyt aşıkları bu sene de büyük mevlaları ile yakından buluşmak için yaya olarak yola çıkıyor.

Erbain Yürüyüşü'nden maksat, Ehlibeyt dostlarının çeşitli yerlerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain münasebeti ile Kerbela’ya akın etmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insan katılmaktadır. Erbain günü, Irak dışından başta İran olmak üzere Türkiye, Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Ehlibeyt doatları bu yürüyüşlere katılarak Erbain günü Kerbela’da hazır bulunmaktadır.

Mehr Haber Ajansı Erbain Yürüyüşü hakkında Amerikan Felsefe Derneği üyesi Charles Taliaferro ile bir röportaj gerçekleştirdi. Aşağıdaki yazıda bu röportajı okuyabilirsiniz.

1-Şii Müslümanların düzenlediği Erbain etkinliğine, aralarında Hristiyanların da bulunduğu farklı dinlerden milyonlarca insan katılıyor. Diğer dinlere inananların ilgisini çeken bu törenin özelliği nedir?

İmam Hüseyin'in fedakarlığı, farklı inançlara sahip insanlara ilham veren kahramanca bir cesaret örneği olarak milyonların dikkatini çekiyor. Adaletsizlikle mücadele eden Hıristiyan Nelson Mandela ve Hindu Mahatma Gandhi gibi büyük isimler Kerbela olayından ilham almıştır.

2-Modern dünyada birçok İZM’den bıkan insanların manevi ihtiyaçlarını karşılamak için manevi ve ilahi bir devrime ihtiyacı olduğunu düşünmüyor musunuz? Erbain töreni böyle bir devrimi kolaylaştırabilir mi?

Bana göre dünya nüfusu laik yorumcuların düşündüğünden çok daha dindar. PEW Vakfı’nın yakın zamanda yayınladığı rapor, 230 ülkenin nüfusun %80'inin dini bir bağlılığa sahip olduğunu gösteriyor. Laik ateizm Çin, Güney Kore ve Vietnam dışındaki herhangi bir ülkede nadiren nüfusun yüzde 20'sinden fazlasını oluşturur. Araştırmayı dini kurumların ötesine genişletirseniz ve insanlara dua edip etmediklerini sorarsanız, bir kültürün maneviyatına ilişkin çok daha yüksek bir ölçüm elde edersiniz. İmam Hüseyin örneğinin daha çok insanın dini ve manevi hayata yönelmesini temenni ediyorum.

3-Size göre Erbain törenleri, IŞİD gibi terör örgütüyle mücadelede bölge halkları ve dünya arasında işbirliği yaratılmasında ne kadar etkili olmuştur?

Bu büyük etkinlik ne kadar çok yapılırsa İslamofobi o kadar yenilebilir. Dünyadaki Müslüman ve Hıristiyanların nüfusu yaklaşık 4 milyar kişidir. Yaklaşık 1 milyar Hindu var. İmam Hüseyin birçok Müslüman, Hıristiyan ve Hindu tarafından takdir edilmektedir. Bunlardan pek çok insan dünyadaki adaletsizlikle mücadele etmeye kararlıdır.