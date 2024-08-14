Erbain Yürüyüşü etkinliğinin güvenliğini sağlamaya hazırız

Irak medyasına göre Haşdi Şabi lideri Falih el-Feyyad, Irak'ın kutsal kenti Kerbela'yı ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına konuşan Feyyad, ülkede düzenlenecek Erbain Yürüyüşü etkinliğinin güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını duyurdu.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir. Ehlibeyt aşıkları, Erbain günü matem ve yas tutarak sokaklara dökülmektedirler.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.