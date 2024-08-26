İran ile komşuları arasındaki ticarette artış sürüyor

İran Gümrük Genel Müdürü Muhammed Rezvanifer, ''Bu yılın ilk 5 aylık döneminde İran'ın 15 komşu ülkesiyle petrol dışı ticareti yüzde 16 oranında artarak 26 milyar 857 milyon dolara ulaştı.'' dedi.

Rezvanifer, İran’ın en önemli 5 ticari ortağının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye, Irak, Pakistan ve Rusya olduğunu söyledi.

İranlı yetkili, ''Bu yılın ilk 5 aylık döneminde İran'ın BAE ile petrol dışı ticareti 11 milyar dolar, Türkiye ile 6 milyar dolar, Irak'la 4,8 milyar dolar, Pakistan 1,1 milyar dolar ve Rusya ile 969 milyon dolar oldu.'' diye konuştu.