İran’ın Afganistan’a ihracatında yüzde 31'lik artış

İran-Afganistan Ortak Ticaret Odası Başkanı Mahmud Siyadet, İran ve Afganistan arasındaki ticaretle ilgili olarak Mehr Haber Ajansı’nda verdiği röportajda iki ülke arasındaki ticaret hacminde son üç yılda artış yaşandığını duyurdu.

Siyadeti, "1403 (İran takvimi) yılının ilk yılının 3 ayında İran'ın Afganistan'a ihracatı 517 milyon dolardı. Bu yüzde 31'lik bir artışa işaret ediyor" dedi.

Siyadeti, "Normalde İran'ın bu ülkeye ihracatı ortalama 2 milyar dolara yakındır. İki ülke arasındaki ticaret hacminin planlandığı gibi gerçekleşmesi durumunda bu rakamı kesinlikle 10 milyar dolara kadar çıkarabilme kapasitesi var" ifadelerinde bulundu.