Putin, Kim Jong Un’a 24 at hediye etti

Kuzey Kore ile demiryolu bağlantısına sahip olan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesi "Primorsky Kray" yetkililerinin açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 atı bu sınır bölgesinden Kuzey Kore’ye gönderdi.

19’u erkek ve 5’i dişi olan "Orlov Trotter" cinsi bu atlar, Kim Jong Un’un favori at ırkı olarak biliniyor ve yayınlanan görüntülerde onun bindiği atlardan biri de bu cins. Aynı ırktan 30 at 2022 yılında Pyongyang’a gönderilmişti.

The Times gazetesinin haberine göre, Güney Kore medyası, yeni atların Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rus ordusuna gönderdiği top mermilerinin karşılığı olarak teslim edilen bir kısım olduğunu iddia etti. Putin ve Kim Jong Un, Haziran ayında iki ülkenin askeri iş birliğine taahhüt ettiği "Kapsamlı Ortaklık Anlaşması" imzaladılar.

Kuzey Kore’nin resmi devlet medyası KCNA’ya göre, aynı ayın sonunda Kuzey Kore lideri, Putin’e Kuzey Kore'nin yerel ırklarından olan bir çift Pungsan cinsi köpek hediye etti. Rusya Devlet Başkanı, Ağustos ayında Kuzey Kore’ye 447 keçi gönderdi.

Kuzey Kore’nin nükleer silahlar ve balistik füzeler üretme kapasitesine sahip olmasına rağmen, dünyanın en eski askeri faaliyetlerinden biri olan askeri binicilik birimlerine yatırım yapmaktadır.

Resmi ticaret raporları, Pyongyang'ın 2020-2023 yılları arasında Rusya’dan ithal edilen atlar için en az 600 bin dolar harcadığını göstermektedir.