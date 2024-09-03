İran'dan 5 ay içinde 19.5 milyar dolar değerinde petrol ihracatı

İran Gümrük Başkanı Muhammed Rızvanifer, yaptığı açıklamada, bu yılın ilk beş ayında (İran takvimine göre) ülkenin petrol dışı ihracatının yüzde 10 artışla 21,9 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu dönemde petrol dışı ihracatın ağırlığı 60,5 milyon ton olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi." dedi.

5 ay içinde 19 milyar 500 milyon dolar değerinde ham petrol ve fuel oil ihracatı gerçekleştirildiğini kaydeden Rızvanifer, aynı zaman diliminde ham petrol, fuel oil ve mühendislik hizmetleri dahil toplam ihracatın 41 milyar 700 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.

Rızvanifer, bu yılın ilk beş ayında İran'ın en önemli ihracat pazarlarının Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Afganistan, Pakistan ve Hindistan olduğunu ve bu yedi ülkenin toplam ihracatın yüzde 81'ini ağırlık ve yüzde 82'sini değer açısından karşıladığını belirtti.