  1. Ekonomi
16 Eyl 2024 11:30

Irak'a petrol dışı ihracatımızı 20 milyar dolara ulaştırabiliriz

Irak'a petrol dışı ihracatımızı 20 milyar dolara ulaştırabiliriz

İran Ticaret Odası Başkanı Samet Hasanzade, “Irak'a petrol dışı ihracatımızı bugün 10 milyar dolardan ikiye katlayabiliriz” dedi.

İran Ticaret Odası Başkanı Samet Hasanzade, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile birlikte gerçekleştirdiği Irak ziyaretine değinerek, “Irak'taki mevcut koşullar nedeniyle İranlı özel sektör aktivistlerinin Irak'ta inşaat, teknik ve mühendislik hizmetleri, inşaat malzemeleri, gıda endüstrisi vb. alanlarda faaliyet yapabileceğine inanıyorum” dedi.

Hasanzade, “Irak'la ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hükümet gerekli desteği verirse bu ülkeye petrol dışı ihracatımızı bugünkü 10 milyar dolardan ikiye katlayabiliriz” ifadesini kullandı.

News ID 1920199

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