Karçale: Bir asırlık geleneksel sanat

İran, zengin el sanatları mirasıyla dünya çapında tanınan bir ülkedir. Yüzyıllardır gelişen dokuma ve el sanatları, İran'ın kültürel ve sanatsal kimliğinin temel taşlarından biri olmuştur. Kumaş dokuma, halı dokuma ve diğer el işleri, farklı bölgelere özgü teknikler ve desenlerle ülkenin dört bir yanında ustalıkla yapılmaktadır. Özellikle halı dokuma sanatı, İran'ın dünya genelinde en bilinen el sanatıdır. İran halıları, ince işçilikleri, karmaşık desenleri ve yüksek kaliteli malzemeleriyle ünlüdür. Yün, ipek ve pamuk gibi doğal malzemeler kullanılarak üretilen bu halılar, sadece zemin örtüsü değil, aynı zamanda birer sanat eseri olarak görülmektedir.

Kumaş dokuma ise, İran’da köklü bir geçmişe sahiptir. İpek, pamuk ve keten gibi malzemelerle yapılan bu dokumalar, ince detayları ve zarif motifleriyle dikkat çeker. Özellikle Kaşan, İsfahan ve Yezd gibi şehirler, geleneksel kumaş dokuma merkezleri olarak bilinmektedir. Her bölgenin kendine özgü renk paleti, motif ve teknikleri vardır. Bu dokumalar sadece giyim için değil, aynı zamanda perde, masa örtüsü ve diğer dekoratif amaçlarla da kullanılır.

Bunların yanı sıra, İran’ın diğer el sanatları arasında kilim dokuma, metal işçiliği, çini sanatı ve minyatür resim sanatı da önemli bir yer tutmaktadır. Tüm bu el sanatları, İran’ın tarihini, estetik anlayışını ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmaktadır. İran'da el işleri, sadece günlük yaşamda kullanılan nesneler değil, aynı zamanda sanatın ve tarihin bir yansımasıdır.

İran'daki "Balacade" köyünün kadınlarının sanatı, bir asrı aşkın bir geçmişe sahip olan geleneksel dokuma sanatı "Karçale"dir. Karçale dokuma işlemi, birçok aşamadan geçer ve en önemli adımlar ip seçimi ve çözgü çekimidir.

Çözgü çekme işlemi, "teni" adı verilen bir alet ve "masura" kullanılarak yapılır. Teni, çözgü çekimini kolaylaştırmak için kullanılan bir tahta alettir, masura ise çözgü çekmek için iplerin sarıldığı tahta bir silindirdir. İpler, çözgü çekildikten sonra bir top haline getirilir ve ardından "ver dekşin" adı verilen presleme işlemi uygulanır.

İpler, dokuma tezgahına yerleştirilip dokuma işlemine başlanmadan önce tarakla düzeltilir. Karçale sanatıyla yapılan ürünler arasında sofra örtüsü, masa örtüsü, mendil, havlu, çarşaf, kilim gibi çeşitli eşyalar yer alır.

Bu geleneksel sanat, Balajade köyüne gelenlerin bu tür kumaşları satın almasıyla daha da yaygınlaşmıştır. Balacade köyü, Golestan eyaletinin Kordkuy ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer almaktadır.