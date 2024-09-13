Rusya-Kuzey Kore stratejik diyaloğu sürüyor

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a ziyaret gerçekleştiren Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edild.

Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu başkanlığındaki heyet, 13 Eylül'de Pyongyang'daydı. Ülkelerimiz arasında devam eden stratejik diyalog kapsamında ikili ve uluslararası gündemdeki geniş yelpazedeki konularla ilgili kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı" dendi.

Güvenlik Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Haziran 2024'te Pyongyang'a yaptığı resmi ziyaret sırasında iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatlar bağlamında, bugün gerçekleşen görüşmelerin güven verici ve dostane bir ortamda geçtiğinin altını çizdi.

Konsey, görüşmelerin Putin ve Kim'in imzaladığı Tam Teşekküllü Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasına katkı sunacağını da vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.