İran ve Rusya arasında önemli görüşme

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a ulaştı.

Tahran'ı ziyaret eden Şoygu, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile bir araya geldi.

Görüşmede Tümgeneral Bakıri, ''Stratejik, derin ve uzun vadeli olan İran ile Rusya arasındaki ilişkiler yeni hükümetin iktidara gelmesiyle değişmez. Hiç şüphesiz yeni hükümette de iki ülke arasındaki ilişkiler artacaktır.'' dedi.

ABD liderliğinde tek kutuplu dünya düzeninin değiştiğine dikkati çeken Tümgeneral Bakıri, ''İran, Rusya ve Çin'in üçlü iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz.'' ifadesini kullandı.

Sergey Şoygu da Rusya'nın bölgesel ilişkilerde İran İslam Cumhuriyeti ile kapsamlı işbirliği yapmak istediğini belirtti.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasını kınadığını ifade eden Şoygu, ''Bu eylemin planlayıcılarının bölgedeki gerilimi artırmak istediklerine inanıyorum.'' diye konuştu.

Şoygu, Tahran ziyareti kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile de bir araya gelmişti.