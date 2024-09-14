Moskova'da BRICS Medya Zirvesi

Dünya genelinden çeşitli medya temsilcilerini bir araya getiren BRICS Medya Zirvesi, bugün Rusya’nın başkenti Moskova'da gerçekleşti. Zirve, Rus haber ajansı TASS tarafından düzenlendi.

Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen etkinliğe, birçok ülkenin medya kuruluş yöneticileri ve uzmanları katılıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ve Dijital İletişim Bakan Yardımcısı Bella Çerkesova gibi önemli isimlerin bulunduğu zirvede İran'dan Mehr Haber Ajansı, Tehran Times ve IRNA Haber Ajansı yer aldı.

BRICS'in Medya İşbirliği Üzerindeki Vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, zirveye gönderdiği görüntülü mesajda, BRICS'in çok taraflı işbirliği alanındaki önemine dikkat çekti. Lavrov, "BRICS, eşitlik ve karşılıklı saygı ilkesine dayanan uluslararası işbirliği için bir platformdur" dedi.

Medya'nın Rolü ve İşbirliği İhtiyacı

Lavrov, medyanın devletlerarası iletişimi geliştirmenin yanı sıra, halklar arasında anlayış ve dostluğun güçlenmesinde kritik olduğunu belirtti. Ayrıca BRICS içinde 30 ülkenin üyelik başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Küresel Sorunlar ve İşbirliğinin Önemi

BRICS Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, işbirliğinin küresel sorunların çözümünde katkı sağladığını ifade etti. Zaharova, ABD’nin Rus medya kuruluşlarına yönelik uyguladığı yaptırımlara dikkat çekerek, Rus gazetecilerin hedef alındığını belirtti.

BRICS'in Tarihçesi ve Geleceği

BRICS, 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kuruldu. 2010'da Güney Afrika'nın katılımıyla genişleyen BRICS, şu anda Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri de içermekte. Bu çok uluslu yapı, küresel ekonomide alternatif bir güç olma yolunda ilerliyor.