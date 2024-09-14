Ensarullah Lideri: Amerika, İsrail'in Filistin'deki suçlarında ortaktır

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum yıl dönümü arifesinde yaptığı konuşmada, İslam ümmetinin düşmanlar tarafından çeşitli şekillerde hedef alındığını ve bağımsız bir ümmet olarak varlığını tehdit eden tehlikelerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

El-Husi, Kur'an-ı Kerim'in ümmete, kâfir ve münafıkların oluşturduğu iki koordineli cepheden gelen tehlikeler konusunda yeterli bilinç verdiğini belirtti.

Ensarullah lideri, cihadın, kâfir ve münafıkları caydırmanın ve onların komplolarını boşa çıkarmanın tek yolu olduğunu ifade ederek, cihadın Allah yolunda önemli olduğunu ve bunun, peygamberin misyonunun ve imanî görevlerinin bir parçası olarak emir edildiğini söyledi.

Ayrıca, İslam ümmetinin kurtuluş ve özgürlüğe kavuşmasının, Allah'ın emirlerine uymaktan geçtiğini ve bunun bir parçasının da doğru Kur'anî kavramlara dayalı cihat ve Peygamber Efendimiz’in cihat yolundan yararlanmak olduğunu belirtti.

Seyyid Abdulmelik el-Husi, Müslümanların, Filistin halkına yönelik soykırım suçlarına karşı tutumunu utanç verici olarak nitelendirerek, düşmanın, güvenli ilan ettiği yerlerde dahi Amerikan ölümcül bombaları kullanarak Filistinli mültecileri çadırlarında hedef almaya devam ettiğini söyledi.

El-Husi, Gazze'ye yönelik 12 ay süren saldırıların ardından ne Arapçılık ve milliyetçilik ne de siyasi unvanlar altında hiçbir hareket olmadığını ifade etti. Arap Birliği'nin taahhütleri ve resmi konferansların kararları Arapları harekete geçiremedi ve hiçbir şey Müslümanları ortak ve kesin bir tutum almaya yöneltmedi.

Ensarullah lideri, Amerikalıların Filistin'de yaşanan olayların tamamında İsrail düşmanı ile ortak olduklarını ve Amerikan-İsrail ortak bir cephesi bulunduğunu vurguladı. Amerika'nın düşmanca eylemlerde bulunduğunu ve Amerika'nın rolü olmasaydı İsrail'in bu düzeyde bir suç işlemeyeceğini, ancak Amerika'nın yine de kendisini bir arabulucu olarak sunduğunu ekledi.

Ayrıca bazı Arap devletlerinin, rejimlerinin ve liderlerinin İsrail düşmanı ile işbirliği yaparak Filistin halkını hedef almak konusunda düşmanla işbirliği içinde olduklarını belirtti.

El-Husi, Batı Şeria sınırında bir Ürdün vatandaşı tarafından gerçekleştirilen son fedai operasyonu hakkında da konuşarak, şehit El-Cazi'nin operasyonunun basit bir silahla yapılan bireysel bir operasyon olduğunu, ancak İsrail düşmanına büyük bir etki yaptığını söyledi.

Lübnan cephesinin hala aktif olduğunu, Lübnan'dan İsrail düşmanına karşı günlük füze ve top atışlarının devam ettiğini ve Yemen cephesinde de "Beklenen Feth" ve kutsal cihadın etkili bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Yemen cephesinin etkisinin dikkate değer olduğunu ve Amerika'nın "Roosevelt" uçak gemisinin güzergahını değiştirdiğini, bu uçak gemisinin Kızıldeniz'e girmeyip Hint Okyanusu üzerinden geri döndüğünü belirtti.

Ensarullah lideri, Amerika'nın 700'den fazla saldırı ve deniz bombardımanının, Yemen'in askeri operasyonlarını durdurmaya yardımcı olmadığını ve Amerika'nın Taiz'deki bir kız okulunun yanında gerçekleştirdiği gerekçesiz saldırıların 2 kızın şehit olmasına ve 18 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Düşmanın saldırılarının geçtiğimiz hafta 24 saldırıya ulaştığını ve hedef alınan yerler arasında Hudeyde, Taiz, İb, Saada ve Marib'in bulunduğunu söyledi.

Ayrıca, Amerikalıların İsrailliler gibi suçlu olduklarını ve tüm cephelerde ve hedef alınan ülkelerdeki kurbanların çoğunluğunun çocuklar ve kadınlar olduğunu vurguladı.

Seyyid Abdulmelik el-Husi, geçen hafta hava savunmasının Allah'ın yardımıyla iki "MQ9" insansız hava aracını düşürmeyi başardığını ve Amerikan askeri ve sivil liderlerinin açıklamalarına göre Yemen'de çok sayıda Amerikan insansız hava aracının düşürüldüğünü söyledi.

El-Husi, bir Yahudi sinagogunun kurulması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditler konusundaki komploya da değinerek, Siyonist Yahudilerin açık hedeflerinden birinin Mescid-i Aksa'yı hedef almak ve yıkmaya çalışmak olduğunu söyledi. Yahudilerin, Mescid-i Aksa'nın yıkılmasının tehlikeli olduğunu ve Müslümanların duygularını harekete geçireceğini bildiklerini, bu yüzden (kamuoyunu) buna hazırlamakta olduklarını ifade etti.