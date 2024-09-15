Ensarullah'tan bir heyet Kahire'ye gidiyor

Al-Araby Al-Jadeed gazetesine göre, yakında Yemen Ensarullah Hareketi’nden bir heyet Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

Kahire ile Riyad arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde Yemen'de devam eden siyasi krizin çözümü için önümüzdeki günlerde Ensarullah’tan bir heyeti ile Yemen Geçiş Konseyi temsilcileri arasında Kahire'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bir toplantı yapılması planlanıyor.

Al-Araby Al-Jadeed bu girişimin Mısır'ın Siyonist rejim ile Gazze'deki Filistin direnişi arasındaki savaşa ilişkin geniş planının bir parçası olduğunu belirtti.

Al-Araby al Jadeed gazetesine göre, Mısır hükümeti, Kızıldeniz bölgesindeki gerilimi azaltmak için harekete geçti.

Haberde Kahire'nin, Ensarullah ve İran'la temas yoluyla Yemen'deki siyasi krizi çözecek bir formül yaratmaya çalıştığı belirtildi.

Gazete, bu kapsamda Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, önümüzdeki günlerde İran'a ziyarette bulunacağını, Yemen Ensarullah heyetinin de Kahire'ye gideceğini iddia etti.