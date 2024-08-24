Fas asıllı Hollandalı futbolcu El Ghazi Gazze çocuklarına bağış yapacak

Terör rejimi İsrail, 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde Filistin'e yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin, Filistin'e destek paylaşımı yaptığı için Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05 tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

Ghazi, skandal karar sonrasında, Mainz 05'i mahkemeye vermişti.

Alman takımından yıllık 2.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada, "Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanların üzerine salınan cehenneme kıyasla hiçbir şey" demişti.

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El Ghazi, bugün X hesabından yaptığı paylaşımla, eski kulübüne açtığı davayı kazandığını duyurdu.

Elde ettiği gelirin 500 bin euroluk kısmını Filistin'e destek için bağışlayacağını açıklayan Al Ghazi, Mainz'a bağışta bulunabilmesine olanak verdikleri için teşekkür etti.

Ghazi, "Beni susturmaya çalıştılar. Gazze'deki mazlumlar ve sessizler için sesimi daha da yükselttim." dedi.

Ne olmuştu?

El-Ghazi, 27 Eylül'deki paylaşımında, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

Fas asıllı futbolcuyu 15 Ekim’deki paylaşımından sonra kadro dışı bırakan Mainz 05 yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

Ancak El Ghazi, 1 Kasım’da "İlk yazdığım fikirlerle aynı noktadayım. Savaşa ve şiddete, masum sivil halkların öldürülmesine, ırkçılığın her türlüsüne, İslamofobi'ye, antisemitizme, Güney Afrika'daki ayrımcılığa, işgale ve baskıya karşıyım." şeklinde sosyal medyadan açıklama yapmış, bunun üzerine Mainz 05 futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.