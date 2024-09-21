Devrim Lideri, İslam ülkelerinin İran’daki büyükelçileri ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) doğum günü münasebetiyle bugün İslam ülkelerinin İran’daki büyükelçileri, ülkenin bazı yetkilileri ve 38. Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın konukları ile Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nd bir araya geldi.