Ayetullah Hamanei, İranlı Ehli Sünnet alimleri ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Birliği Haftası münasebetiyle bugün İranlı önde gelen Ehli Sünnet alimleri ile görüştü.

Bu görüşmenin Müslümanların birliğinin ve dayanışmasının güçlendirilmesi ve İslam aleminin önemli gündem maddelerinin ele alınması amacı ile gerçekleştirildiği açıklandı.

Görüşmede Ayetullah Hamanei, "İslam ümmetinin" değerli kimliğinin korunmasının gerekli olduğunu vurguladı.

İslam birliğininin önemine değinen Ayetullah Hamanei, kötü niyetli çevrelerin bunu zedelemeye çalıştığını belirterek, "İslam ümmeti"nin unutulmaması gereken bir konu olduğuna dikkati çekti.

Ayetullah Hamanei, ''İslam ümmetinin milli kimliğin ötesinde temel bir meseledir ve coğrafi sınırlar İslam ümmetinin hakikatini ve kimliğini değiştirmez.'' dedi.

Düşmanların Müslümanların İslami kimliklerine kayıtsız kalması için uğraştığını belirten Ayetullah Hamanei, ''Bir Müslümanın Gazze veya dünyanın diğer bölgelerinde başka bir Müslüman'ın acı çekmesine kayıtsız kalması İslam öğretilerine aykırıdır.’’ ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, Ehli Sünnet alimlerine İslami kimlik ve İslam ümmeti konusuna güvenme çağrısında bulunarak, ''Düşmanlar ülkemizde ve diğer İslam bölgelerinde Şii ile Sünniyi ayırmaya çalışıyorlar. Bu komplolarla mücadelenin çaresi ve İslam birliğine güvenmektir. Birlik meselesi bir taktik değil, Kur'ani bir ilkedir.'' diye konuştu.