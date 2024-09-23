https://tr.mehrnews.com/news/1920374/ 23 Eyl 2024 17:40 News ID 1920374 Video Video 23 Eyl 2024 17:40 Siyonist rejimin saldırdığı Lübnan'dan görüntüler Siyonist rejim bugün Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine 7 Ekim’den bu yana en kapsamlı hava saldırısını başlattı. indir 1 MB News ID 1920374 کپی شد İlgili haberler İran'dan İsrail'in 'Lübnan' saldırısına kınama Ayetullah Sistani'den Lübnan'a yönelik vahşi saldırılara tepki Hizbullah'tan işgal altındaki topraklara yoğun saldırı Ekler Lübnan Siyonist İsrail Siyonist rejim Hizbullah Hareketi
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