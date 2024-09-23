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23 Eyl 2024 17:40

Siyonist rejimin saldırdığı Lübnan'dan görüntüler

Siyonist rejimin saldırdığı Lübnan'dan görüntüler

Siyonist rejim bugün Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine 7 Ekim’den bu yana en kapsamlı hava saldırısını başlattı.

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News ID 1920374

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