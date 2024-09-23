Hizbullah'tan işgal altındaki topraklara yoğun saldırı

Hizbullah, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü ve Rafael Askeri Sanayi Kompleksini hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi.

İşgal altındaki toprakların kuzeyinde büyük kriz

İşgal altındaki toprakların kuzeyinde, Hizbullah saldırılarından dolayı işgalci yerleşimciler sığınaklarda yaşamak zorunda kalıyor. Lübnan sınırındaki işgal birimlerinden kaçan işgalcilerin oranı 7 Ekim'den bu yana yüzde 40'ı aşmış durumda

Siyonist İsrail'in Hizbullah'ın saldırılarına karşı Lübnan'a yönelik saldırıları da sürüyor.

Hizbullah, Gazze işgali bitmeden bedeli ne olursa olsun, saldırılarını durdurmayacağı konusunda diretiyor.