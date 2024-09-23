Ayetullah Sistani'den Lübnan'a yönelik vahşi saldırılara tepki

Irak Şiilerinin Dini Lideri Ayetullah Sistani'nin ofisinden, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik barbarca saldırılarına tepki olarak açıklama yayınlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail'in çok sayıda cihazları patlatılması ve sivilleri, kadınları ve çocuklarları öldürmesi, yerleşim alanlarına yönelik saldırılarıyla maruz kalan Lübnan halkının yanındayız. Sürekli devam eden bu barbar saldırının durdurulması Lübnan milletine destek verilmesi için gayret gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor ve müminlerden, Lübnan halkının acılarını azaltmaya çalışmaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri talep ediliyor. Yüce Allah'tan kendilerini güvende tutmasını, kötülerin şerrinden ve hilelerinden korumasını niyaz ediyor, şehitlere rahmet ve rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”