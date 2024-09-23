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23 Eyl 2024 18:35

Netanyahu: Önümüzde zor günler var

Netanyahu: Önümüzde zor günler var

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, önlerinde zor günler olduğunu ifade etti.

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklamalarda,  önlerinde zor günler olduğunu ifade etti.

Netanyahu, “Tehdidin bizi vurmasını beklemiyoruz, onun önüne geçiyoruz. Herhangi bir yerde, herhangi bir cephede, herhangi bir zamanda” iddiasında bulundu.

Netanyahu, Lübnan Hizbullah'ının işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ağır saldırılarına değinmeden, "Güvenlik dengesini, kuzeydeki güç dengesini değiştireceğimize söz verdim ve tam da bunu yapıyoruz. vatandaşlarımızı hedef alacak binlerce füze ve roketi imha ediyoruz" dedi.

News ID 1920376

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