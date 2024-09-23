İran'dan İsrail'in 'Lübnan' saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejim tarafından Lübnan'ın güneyindeki farklı bölgelere düzenlenen ve yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırılarını şiddetle kınadı.

ABD’nin ve bazı Batılı destekçilerin Siyonist rejime desteğini sert bir şekilde eleştiren Kenani, Siyonistlerin yeni maceracılığının tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Kenani, "Son bir yılda Siyonist rejimin suçlarına karşı yatıştırma bu rejimin suçlarını ve soykırım politikasını sürdürmesini sağladı" dedi.

Kenani, İsrail'in Filistin'deki suçlarının devam etmesini ve bunun kapsamının Lübnan'a genişlemesini bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi tehdidin açık örneği olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ne bu cinayetleri durdurma çağrısında bulundu.