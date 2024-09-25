https://tr.mehrnews.com/news/1920429/ 25 Eyl 2024 14:03 News ID 1920429 Video Video 25 Eyl 2024 14:03 Hizbullah'ın işgal altındaki topraklara füze saldırısından görüntüleri Lübnan Hizbullahı işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Safad kendine kapsamlı roket saldırısı düzenlendi. indir 1 MB News ID 1920429 کپی شد İlgili haberler Neden İsrail Üçüncü Lübnan Savaşı'nda galip gelmeyecek? Irak Direnişi işgal altındaki topraklara füzeyle saldırdı İsrail'in Beyrut saldırısında Hizbullah'ın bir komutanı şehit düştü Hizbullah'ın misilleme operasyonundan görüntüler Ekler Lübnan Hizbullah Hareketi Siyonist İsrail füze saldırısı
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