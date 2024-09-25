  1. Video
25 Eyl 2024 14:03

Hizbullah'ın işgal altındaki topraklara füze saldırısından görüntüleri

Hizbullah'ın işgal altındaki topraklara füze saldırısından görüntüleri

Lübnan Hizbullahı işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Safad kendine kapsamlı roket saldırısı düzenlendi.

indir 1 MB

                    

News ID 1920429

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha