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25 Eyl 2024 08:42

İsrail'in Beyrut saldırısında Hizbullah'ın bir komutanı şehit düştü

İsrail'in Beyrut saldırısında Hizbullah'ın bir komutanı şehit düştü

Siyonist rejim ordusunun Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin şehit düştüğü açıklandı.

Siyonist rejimin Lübnan'ın başkenti Beyrut’a düzenlediği yeni hava saldırısında Hizbullah'ın roket biriminde görevli İbrahim Kubeysi'nin şehit olduğu açıklandı.

Hizbullah, Kubeysi'nin şehadetini doğruladı.

Hizbullah, şehitlerinin kanının intikamını Siyonist düşmandan alacağını bildirdi.

Siyonist rejim dün Lübnan’ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde  altı katlı bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre binanın 4 ve 5. katları hedef alındı.

News ID 1920417

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