İsrail'in Beyrut saldırısında Hizbullah'ın bir komutanı şehit düştü

Siyonist rejimin Lübnan'ın başkenti Beyrut’a düzenlediği yeni hava saldırısında Hizbullah'ın roket biriminde görevli İbrahim Kubeysi'nin şehit olduğu açıklandı.
Hizbullah, Kubeysi'nin şehadetini doğruladı.
Hizbullah, şehitlerinin kanının intikamını Siyonist düşmandan alacağını bildirdi.
Siyonist rejim dün Lübnan’ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde altı katlı bir binaya hava saldırısı düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre binanın 4 ve 5. katları hedef alındı.
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