İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarında 51 kişi şehit düştü

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlenen basın toplantısında İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında ülkenin farklı bölgelerinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 223 kişinin de yaralndığını ifade etti.

İsrail uçakları, Lübnan’ın güneyi ve doğusundaki yerleşimlere yönelik sabah saatlerinde yeniden başlattığı yoğun bombardımana devam ediyor, İsrail ordusu ayrıca ülkenin kuzeyindeki bir yerleşimi de bombaladı. Hizbullah ise Hayfa kentinin banliyöleri de dahil olmak üzere işgal altındaki toprakların kuzeyindeki bölgelere yoğun füze saldırısı düzenledi.