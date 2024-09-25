Irak Direnişi işgal altındaki topraklara füzeyle saldırdı

Al Mayadeen’e göre, Irak Direnişi işgal altındaki toprakların kuzeyinde önemli bir hedefi vurdu.

Irak İslami Direnişi, bir açıklama yayınlayarak işgal altındaki toprakların kuzeyinde hayati önem taşıyan bir hedefi , gelişmiş 'Arkab' seyir füzesiyle hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada "Siyonist düşmanın ağır saldırılarına maruz kalan mazlum Filistin ve Lübnan halkına destek olmak amacıyla işgal altındaki toprakların kuzeyinde önemli bir hedefi vurduk" denildi.

Siyonist medya, saldırının ardından işgal altındaki toprakların kuzeyinde sirenlerinin çaldığını bildirdi.

Tel Aviv’den söz konusu saldırıda ölü ve olası hasarlar olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yayınlamadı.

Bu saldırı, Irak Direnişi’nin son saatlerde işgal altındaki topraklara yönelik ikinci saldırısıdır. Direniş daha önce işgal altındaki toprakların güneyinde Siyonist düşmanın mevzilerini insansız hava aracıyla hedef almıştı.

