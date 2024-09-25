Neden İsrail Üçüncü Lübnan Savaşı'nda galip gelmeyecek?

Siyonist düşmanın istihbarat veya hava savaşındaki üstünlüğü, Lübnan cephesindeki hasarın artmasına neden olmuştur, ancak gerçek şu ki, rejimin birçok zayıf noktası bulunmaktadır. Örneğin, Siyonist düşmanın büyük ihtiyaçları, işgal altındaki Filistin’in batısındaki limanlardan sağlanmaktadır. Sürekli Haifa Limanı’na yapılan roket saldırıları ve bu stratejik noktanın hizmet dışı kalması, Siyonist rejimin kamuoyunun dayanıklılığını ve İsrail’in uluslararası itibarını önemli ölçüde azaltacaktır. Rejimin bir diğer zayıf noktası, Akdeniz'deki gaz alanlarıdır; bu da Lübnan direnişi tarafından tanımlanan hedeflerden biri olabilir.

Siyonist Rejime Geri Dönüşü Olmayan Darbe

Son savaşta Hizbullah'ın en önemli kazanımlarından biri, Siyonist rejimin "korkutma" kapasitesine ağır bir darbe vurmasıydı. Daha önce düşman işgalciye karşı en küçük bir askeri eylem, Lübnan'da geniş kapsamlı bir savaşın başlamasına neden olurken, bu sefer Hizbullah’ın akıllı müdahaleleri sayesinde, işgal altındaki toprakların kuzeyinde 200 bin Siyonist yerleşimcinin normal yaşamı neredeyse bir yıl boyunca kesintiye uğradı ve birçok iş yeri faaliyetten veya kâr elde etmekten mahrum kaldı. Örneğin, İsrail Merkez Bankası, işgal altındaki Filistin'in kuzeyine yapılan ekonomik zararın haftada 156 milyon dolar olduğunu açıklamıştır. Ayrıca, rejimin güvenlik kabinesi, direnişin saldırılarından korkarak, bu bölgede birçok yakıt deposu ve fabrikayı kapatmak zorunda kaldı ve sağlık merkezlerini uzun süreli bir hazır olma durumunda tuttu.

Kuzey cephesindeki gerginlik bir hafta boyunca sürdükten sonra, Siyonist rejimin hava kuvvetleri, "mavi sınır"dan Lübnan direnişini geri püskürtmek ve Hizbullah altyapısını yok etmek bahanesiyle, ABD'nin "yeşil ışığı" ile son 11 ayın en geniş operasyonlarından birini "Kuzey Okları" adıyla başlattı. İsrail’in ilk saldırısında, yaklaşık 500 kişi şehit oldu ve 1645 Lübnan vatandaşı yaralandı. Bazı kaynaklar, şehitler arasında en az 35 çocuğun bulunduğunu bildirdi. Siyonist rejim ordusu, son günlerde en az 1100 direniş noktasını hedef aldığını iddia etmektedir. 17 ile 23 Eylül arasında, Lübnan direnişinin komutanları ve liderlerinden İbrahim Akil ve diğer bazı Rezvan birimi komutanları şehit oldu.

Hizbullah'ın Hayfa’daki Stratejik Hedeflere Saldırısı

Siyonist rejimin açık saldırısına yanıt olarak, Hizbullah, işgal altındaki topraklarda meşru hedeflerin bir listesini oluşturdu. Lübnan direnişi, yüzlerce roketle; özellikle "Fadi 1" ve "Fadi 2" roketleriyle, stratejik bölgeleri hedef aldı; bunlar arasında Ramot David, Rafael Askeri Tesisi, Megido Askeri Havaalanı, Amos Askeri Üssü, Zahrun Mühimmat Fabrikası, işgal altındaki Hayfa, Akka ve hatta işgal altındaki Filistin’in merkezi olan Ben Gurion Havaalanı bulunmaktadır.

Siyonist rejimin kayıpları hakkında kesin bir sayı olmamakla birlikte, "Kızıl Davut Yıldızı" bazı Siyonistlerin yaralandığını doğruladı, ancak detay vermedi. Bazı kaynaklar, eğer Siyonist rejimin saldırıları durmazsa, Lübnan İslami Direnişi yeni roketleriyle stratejik merkezleri ve kalabalık İsrail yerleşimlerini hedef listesine ekleyeceğini bildirdi.

Hizbullah ve Gücünü Yeniden Kazanma İmkanları

33 Gün Savaşı’ndan sonra, pek çok analist Hizbullah’ın ilerleyen yıllarda Suriye'deki terörist tehdidini ortadan kaldıracak ve işgal altındaki toprakların kuzeyindeki güvenlik alanında etkin bir oyuncu olarak meydan okuyabileceğini düşünmemişti. Lübnan direnişi, iç savaşlar ve ABD, Fransa ve Siyonist rejimin "Orta Doğu'nun Gelini"ndeki yıllarca süren işgali sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bir zamanlar Siyonistler, şehit Abbas Musevi ve İmad Muğniye’yi öldürerek Hizbullah’ı etkisiz hale getireceklerini düşünmüşlerdi. Ancak, savaş alanındaki gerçeklik her seferinde Siyonistlerin Lübnan direnişinin üst düzey liderlerini hedef aldıklarında, Hizbullah’ın "küçük bir kuş gibi" savaşın küllerinden yeniden doğarak, Siyonistlerin varlığını daha güçlü bir şekilde tehdit ettiğini göstermektedir. Son bir yıl içinde on binlerce Siyonistin evlerinden olması, Hizbullah’ın savaş kapasitesinin artışına dair güçlü bir kanıt niteliğindedir.

"Şehit Kültürü" Direnişin Zaferini Garantiliyor

Hizbullah'ın en önemli unsurlarından biri, bu grubun "esneklik", "hareket kabiliyeti", "savaş ve komuta kadrolarının hızlı yeniden yapılanması" ve nihayetinde "asimetri savaşa odaklanma" özelliklerine dayanmaktadır. Direnişin geleneksel devlet ve siyasi birimlerin kısıtlamalarından bağımsız olması, Hizbullah’a, yaşanan kayıpları hızla telafi etme ve savaş alanındaki mevcut koşullara göre yeni saldırı-savunma programları tanımlama imkanı sunmaktadır.

Siyonistlerin Güney Lübnan’a Yönelik Vahşi Saldırısı

Üçüncü Lübnan Savaşı’nın başlaması, işgal altındaki Filistin’in tamamını daha güvensiz hale getirmenin yanı sıra, Siyonist rejimin ekonomisinin dayanıklılığını da sorgulamak durumunda kalacaktır. Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı İsrail İç Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS), geçen ay yayınladığı bir raporda, Lübnan ile olası bir savaş durumunda Siyonist rejim ekonomisinin karşılaşacağı senaryoları değerlendirmiştir. Bu makalenin yazarı, Hizbullah ile Siyonist rejim arasındaki günlük gerilimlerin geniş çaplı bir savaşa dönüşmesi durumunda, bu savaşın kapsam ve süresinin oldukça sınırlı olabileceği inancını taşımaktadır.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, İsrail'in ekonomik göstergelerinin durumu, iç dayanıklılığa ve direnişin saldırılarına karşı koyma yeteneğine bağlı olacaktır. Kuzey cephesindeki gerginliğin kötüleşmesi durumunda, İsrail'in 2024 yılı itibarıyla gayri safi yurtiçi hasılasında yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş beklenmektedir.