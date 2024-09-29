Tahran’da bir sokağa 'Şehit Nasrullah' adı verilecek

Basın mensuplarına konuşan Tahran Kent Konseyi Başkanı Mehdi Çemran "Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın anısına başkentin sokaklarından birine bu şehidin adının verilmesine karar verildi" dedi.

Çemran ayrıca "Bunu direniş eksenini desteklemenin ve zulme karşı mücade veren insanların çaba ve fedakarlıklarını onurlandırmanın bir sembolü olarak yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Siyonist rejimin 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlediği hava saldırıları sonucu şehit düştü.