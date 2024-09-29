  1. Kültür
29 Eyl 2024 13:22

Tahran’da bir sokağa 'Şehit Nasrullah' adı verilecek

Tahran’da bir sokağa 'Şehit Nasrullah' adı verilecek

Tahran Kent Konseyi Başkanı Mehdi Çemran, başkentteki bir sokağa Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın adının verileceğini duyurdu.

Basın mensuplarına konuşan Tahran Kent Konseyi Başkanı Mehdi Çemran "Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın anısına başkentin sokaklarından birine bu şehidin adının verilmesine karar verildi" dedi.

Çemran ayrıca "Bunu direniş eksenini desteklemenin ve zulme karşı mücade veren insanların çaba ve fedakarlıklarını onurlandırmanın bir sembolü olarak yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Siyonist rejimin 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlediği hava saldırıları sonucu şehit düştü.

News ID 1920552

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