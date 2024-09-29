Irak’ta Nasrullah’ın şehadeti nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak Haber Ajansı'na göre, Zikar, Kerbela, Necef, Babil, Diyala, Mütenna, Divaniye ve Meysan, bugünü resmi tatil ilan eden Irak vilayetleri arasında yer alıyor.

Irak kabinesindeki birçok bakan, Enerji Bakanı, Savunma Bakanı, Göç Bakanı, Çalışma Bakanı, Tarım Bakanı, Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı da Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadeti nedeniyle taziye mesajı yayınlandı.

Irak Parlamentosu’ndaki Hukuk Devleti Koalisyonu, Irak İslam Yüksek Meclisi ve Irak Parlamentosu Başkanı Vekili Muhsin el-Mendelavi de Hizbullah Genel Sekreteri’nin şehadeti için başsağlığı mesajı yayınladı.