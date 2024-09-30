  1. Türkiye
30 Eyl 2024 21:13

Erdoğan: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarının durdurulması için BM Genel Kurulu'a "Gerekirse güç kullanın" çağrısı yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılan kabine toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan katliamı ve savaşın bölgeye yayılma riski masaya yatırıldı.

İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki gösteren Erdoğan "İsrail'in durdurulması için diplomasi yürütüyoruz. Bu haydutluğa sessiz kalınamaz. BMGK güç kullanma yetkisini kullansın." dedi.

Erdoğan, ''İsrail, Lübnan'a saldırılarını artırdı. Son 2 haftada bini aşkın Lübnanlı hayatını kaybetti. İsrail'in sürdürdüğü saldırılara bağlı olarak Lübnanlı kardeşlerimizin ihtiyaçları artıyor. STK'larımız sahadalar, insani yardım noktasında ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de diplomatik görüşmelere hız verdik. Lübnan'a yardımlarımız sürecek. 1 milyona yakın Lübnanlı sivil yerinden edildi. Güvenlik Konseyi gerekli iradeyi göstermezse, kuvvet kullanma yetkisi süratle devreye alınmalıdır. İsrail'in haydutluğuna daha fazla sessiz kalınamaz. Zulme en büyük tepkiyi müslümanlar vermelidir. Kardeşlerimize önce biz sahip çıkmazsak, başkalarının destek olmasını zaten bekleyemeyiz. İsrail'i Hamas'ın kabul ettiği ateşkese zorlayacak adımlar atılmıyor. Filistin ve Lübnan'a sahip çıkmak insanlığa sahip çıkmak demektir. Gözünü kan bürümüş bir avuç radikal siyonist bölgemizi ve dünyayı ateşe atmaktadır. Siyonist lobinin hadsizliklerine boyun eğmeyiz. Biz bu barbarlığa asla rıza göstermeyiz.'' ifadelerini kullandı.

News ID 1920603

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