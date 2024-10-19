Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz Olaf Scholz'u Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki İsrail soykırımı ana gündem maddelerinden olacak. Ayrıca Türkiye'nin gündemindeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki de görüşülecek.

Çalışma yemeğinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve beraberindeki heyet Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.