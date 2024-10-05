İstanbul’da İran el sanatları sergilendi

İran, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı’na (Craft İstanbul) katıldı.

Fuarda İran’ın İstanbul'daki kültür ataşesi Hasan Dideban ''El Sanatları Onur Ödülü’’ne layık görüldü.

Craft İstanbul, yerli ve yabancı sanatçıları, tasarımcıları ve zanaatkârları bir araya getirerek el sanatları ve tasarımın önemine dikkat çekiyor.

Türkiye'nin el sanatlarındaki özgün buluşma noktası Craft İstanbul, 6 Ekim Pazar gününe kadar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.