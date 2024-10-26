Bahreyn, İsrail'in İran saldırısını kınadı

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İsrail'in İran saldırısının kınandığı açıklamada, Bahreyn'ın Ortadoğu'da gerilimlerin ve askeri eylemlerin devam etmesinden derin endişe duyduğu ifade edildi.

Siyonist İsrail ordusu, İran'da bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran Hava Savunma Kuvvetleri de, işgal rejiminin Tahran, Huzistan ve İlam'daki askeri tesislere yönelik saldırılarının başarılı bir şekilde püskürtüldüğünü açıkladı.