Lübnan'dan Siyonist İsrail'in İran saldırısına kınama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını kınıyoruz. Lübnan olarak İsrail'in bölgedeki saldırılarının durdurulması konusunda başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası kuruluşlardan üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini istiyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Saldırının "İran'ın ulusal egemenliğinin açık bir ihlali'' olduğunu belirten bakanlığın açıklamasında, ''İsrail'in saldırıları, bölgesel ve küresel barışa yönelik en somut tehdittir.'' denildi.

Siyonist İsrail ordusu, İran'da bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran Hava Savunma Kuvvetleri, işgal rejiminin Tahran, Huzistan ve İlam'daki askeri tesislere yönelik saldırılarının başarılı bir şekilde püskürtüldüğünü açıkladı.